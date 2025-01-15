«Арсенал» – безоговорочный фаворит лондонского дерби. На победу «Тоттенхэма» дают 8.60

«Арсенал» примет «Тоттенхэм» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Канониры» котируются явными фаворитами встречи, несмотря на два поражения подряд – от «Ньюкасла» (0:2) в Кубке лиги и от «МЮ» (1:2, пенальти) в Кубке Англии.

На победу «Арсенала» дают коэффициент 1.37, на ничью – 5.57. На успех «Тоттенхэма» можно поставить за 8.60.

Игра состоится 15 декабря и начнется в 23:00 мск.

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