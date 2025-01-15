«Арсенал» – «Тоттенхэм»: большинство бетторов БЕТСИТИ ставят на команду Артеты
15 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 мск.
Команды решают разные турнирные задачи. «Арсенал» продолжает борьбу за титул. Коллектив Микеля Артеты с 40 очками занимает третье место в таблице АПЛ, находясь на расстоянии семи баллов от лидирующего «Ливерпуля».
«Тоттенхэм» с 24 очками располагается на 13-й строчке. Эксперты уверены, что если в ближайшее время «шпоры» не улучшат результаты, с поста главного тренера команды будет уволен Эндж Постекоглу.
Статистика последних очных матчей на стороне «Арсенала» – четыре победы «канониров» и ничья в пяти встречах.
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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего дерби. На победу «Арсенала» предлагают 1.37, на ничью дают 5.70, на гостей можно поставить за 8.00.
Букмекеры уверены, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.49, ТБ 3.5 идет за 2.25.
С учетом оценок экспертов и предматчевых раскладов интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 1.84.
Бетторы БЕТСИТИ согласны с букмекерами по вопросу фаворита матча. На победу «Арсенала» отдан 61% от общего числа ставок на исход, 22% ушло на ничью, на «Тоттенхэм» пришлось 17% ставок.
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