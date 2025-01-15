«Арсенал» – «Тоттенхэм»: большинство бетторов БЕТСИТИ ставят на команду Артеты

15 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 мск.

Команды решают разные турнирные задачи. «Арсенал» продолжает борьбу за титул. Коллектив Микеля Артеты с 40 очками занимает третье место в таблице АПЛ, находясь на расстоянии семи баллов от лидирующего «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» с 24 очками располагается на 13-й строчке. Эксперты уверены, что если в ближайшее время «шпоры» не улучшат результаты, с поста главного тренера команды будет уволен Эндж Постекоглу.

Статистика последних очных матчей на стороне «Арсенала» – четыре победы «канониров» и ничья в пяти встречах.

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего дерби. На победу «Арсенала» предлагают 1.37 , на ничью дают 5.70 , на гостей можно поставить за 8.00 .

Букмекеры уверены, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.49 , ТБ 3.5 идет за 2.25 .

С учетом оценок экспертов и предматчевых раскладов интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 1.84 .

Бетторы БЕТСИТИ согласны с букмекерами по вопросу фаворита матча. На победу «Арсенала» отдан 61% от общего числа ставок на исход, 22% ушло на ничью, на «Тоттенхэм» пришлось 17% ставок.

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