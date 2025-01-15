Страны Евросоюза теряют 7,2 млрд евро в год из-за нелегальных азартных игр (Bloomberg)

Польша призвала европейские страны объединиться в борьбе с нелегальными азартными играми.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза теряют до 7,2 миллиарда евро в год в виде нереализованных налогов из-за незаконного гемблинга.

Польша предлагает создать рабочую группу по азартным играм при Европейской комиссии, которая будет выявлять нелегальных операторов и блокировать их деятельность. Документ с соответствующими предложениями был направлен в Совет Европейского союза.

В качестве инструмента борьбы с незаконным гемблингом предлагается использовать искусственный интеллект.

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