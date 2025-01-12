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Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала» в матче Кубка Англии с «МЮ»

12 января в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграют «Арсенал» и «Ман Юнайтед». Встреча пройдёт в Лондоне и начнется в 18:00 мск.

Команды находятся в разных кондициях. «Арсенал» победил в четырех из шести последних игр во всех турнирах, «МЮ» не выигрывает пять матчей подряд – четыре поражения и ничья.

Четыре последних официальных матча остались за лондонцами. Месяц назад в игре АПЛ команда Микеля Артеты победила со счетом 2:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у столичного клуба высокие шансы продлить успешную серию в играх с «МЮ». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.77, на успех гостей дают 4.80, вероятность ничьи оценивается в 3.80.

На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.90, на ТМ 2.5 предлагают 1.96. На обмен голами дают 1.85.

С учетом формы соперников и результатов последних очных матчей интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 1.5» за 2.12.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала». На хозяев отдано 65% от общего числа ставок на исход, 20% ушло на ничью, на успех «МЮ» пришлось 15% ставок.

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