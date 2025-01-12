Флик не проиграл ни одного матча за трофей в тренерской карьере. Букмекеры дают коэффициент 2.00 на продление серии
Ханс-Дитер Флик не проиграл ни одного финала в тренерской карьере
Всего у Флика пять матчей за трофей: Суперкубок Германии, Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА в 2020-м и клубный ЧМ в 2021-м. Во всех финалах немецкий специалист руководил «Баварией».
В воскресенье тренер проведет шестой матч за трофей – на посту наставника «Барселоны». Команда Флика сыграет с «Реалом» за Суперкубок Испании.
Букмекеры отдают предпочтение сливочным: на их титул можно поставить с коэффициентом 1.88, на итоговый успех каталонцев дают 2.00.
Матч пройдет 12 января и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
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