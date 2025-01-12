В Казахстане в 2024 году обнаружено более 6 тысяч дроп-карт с оборотом свыше 45 млн долларов
В Казахстане агентство по финмониторингу (АФМ) сообщило, что мошенники часто использовали дропперские карты в 2024 году.
Дроп – это подставное лицо, которое передает свои паспортные данные или уже зарегистрированный аккаунт на букмекерском сайте третьим лицам.
В 2024 году выявлено 6,2 тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по которым превысила 45,6 млн долларов. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
Отмечается, что дропперами становились в основном безработные, пенсионеры и студенты. При этом более 90% владельцев дроп-карт не были резидентами Казахстана. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
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