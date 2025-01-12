«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии

«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 3-м раунде Кубка Англии.

«Арсенал» – явный фаворит с коэффициентом 1.80. На «МЮ» можно поставить за 4.80, на ничью по итогам основного времени – за 3.70.

Проход «канониров» оценивается в 1.40, а итоговая победа «МЮ» идет за 3.10.

При этом «Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома 7 матчей подряд – последнее поражение было в 2019 году в Кубке (1:3).

Матч пройдет 12 января. Начало – в 18:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с матча Кубка 6-летней давности. И сейчас – явный фаворит