«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии
«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 3-м раунде Кубка Англии.
«Арсенал» – явный фаворит с коэффициентом 1.80. На «МЮ» можно поставить за 4.80, на ничью по итогам основного времени – за 3.70.
Проход «канониров» оценивается в 1.40, а итоговая победа «МЮ» идет за 3.10.
При этом «Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома 7 матчей подряд – последнее поражение было в 2019 году в Кубке (1:3).
Матч пройдет 12 января. Начало – в 18:00 мск.
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с матча Кубка 6-летней давности. И сейчас – явный фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
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