Авиакомпания Delta Air Lines объявила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings

Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings.

Подробности сделки пока не разглашаются, однако предполагается что сотрудничество может включать вознаграждения милями за ставки на DraftKings.

При этом законодательство США запрещает азартные игры на внутренних авиарейсах. Однако гемблинг разрешен на международных рейсах, которые не пролетают над территорией страны, так что Delta может воспользоваться этой фукнцией.

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