Криптобукмекера Polymarket раскритиковали за прием ставок на лесные пожары в Калифонии
На платформе прогнозов Polymarket можно заключить пари, связанные с лесными пожарами в Калифорнии.
Криптобукмекер принимает ставки на количество выжженных акров земли, дату локализации пожаров, площадь сожжения, арест поджигателей и многое другое.
Пользователи социальных сетей и эксперты раскритиковали Polymarket за прием ставок на природное бедствие. Многие считают это неэтичным и аморальным.
Также люди опасаются, что возможность совершения ставок на пожары может подтолкнуть кого-то к поджогам для того, чтобы их прогнозы в итоге оправдались.
Лесные пожары начали распространяться 7 января этого года в Лос-Анджелесе и прилегающих районах. В штате Калифорния объявлен режим масштабного бедствия.
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