3.40 – коэффициент на хет-трик Овечкина в НХЛ после 40 лет
Букмекеры принимают ставки на хет-трик Александра Овечкина в НХЛ после 40 лет.
БК «Тенниси» дает коэффициент 3.40 на хет-трик россиянина в НХЛ после 40 лет. Обратная ставка идет за 1.27.
Нападающему «Вашингтона» исполнится 40 лет 17 сентября 2025-го. Действующий контракт с клубом завершится по окончании сезона-2025/26.
Овечкин не оформил ни одного хет-трика лишь в четырех сезонах в НХЛ (2023/24, 2020/21, 2014/15 и 2011/12).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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