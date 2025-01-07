«Валенсия» не побеждает 5 матчей подряд. 2.23 – прервет серию в игре против «Эльденсе» в Кубке Испании
«Валенсия» в гостях сыграет с «Эльденсе» в 1/16 финала Кубка Испании.
«Валенсия» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.23. При этом «летучие мыши» не побеждают 5 матчей подряд. На «Эльденсе» можно поставить за 3.40, на ничью дают столько же.
Проход «Валенсии» оценивается в 1.65, на выход «Эльденсе» в 1/8 финала дают 2.32.
Игра пройдет 7 января и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем