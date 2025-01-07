«Валенсия» не побеждает 5 матчей подряд. 2.23 – прервет серию в игре против «Эльденсе» в Кубке Испании

«Валенсия» в гостях сыграет с «Эльденсе» в 1/16 финала Кубка Испании.

«Валенсия» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.23. При этом «летучие мыши» не побеждают 5 матчей подряд. На «Эльденсе» можно поставить за 3.40, на ничью дают столько же.

Проход «Валенсии» оценивается в 1.65, на выход «Эльденсе» в 1/8 финала дают 2.32.

Игра пройдет 7 января и начнется в 23:00 мск.

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