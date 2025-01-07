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Таиланд планирует легализовать онлайн-гемблинг для сдерживания подпольного рынка азартных игр

Правительство Таиланда планирует возобновить обсуждение легализации онлайн-гемблинга.

На данный момент в стране разрешены только государственные лотереи и ставки на скачки. Идея о легализации онлайн-гемблинга была выдвинута в 2024 году. В 2025-м планируется возобновить обсуждение законопроекта об азартных играх.

Отмечается, что регулируемый рынок позволит бороться с нелегальными операторами, а также обеспечит дополнительный источник дохода для государственной казны.

Кроме того, в Таиланде продвигается идея об открытии в стране казино-курортов. 

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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