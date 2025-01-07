«Спортинг» – небольшой фаворит против «Порту» в 1/2 финала Кубка португальской лиги
«Спортинг» сыграет с «Порту» в 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Букмекеры небольшое предпочтение отдают «Спортингу»: на клуб можно поставить за 2.60. Победа «Порту» идет за 2.90, ничья в основное время – за 3.10.
Проход «Спортинга» оценивается в 1.83, на выход «Порту» в финал дают 1.98. При этом у «Спортинга» лишь две победы над «Порту» в последних 13 матчах.
Игра пройдет 7 января и начнется 22:45 мск.
Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!
Опубликовала: Венера Кравченко
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