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Букмекеры считают, что вероятность вылета «МЮ» из АПЛ выше, чем у «Брентфорда».

Букмекеры обновили коэффициенты на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.

Главными фаворитами на понижение в классе остаются «Саутгемптон» (1.01), «Лестер» (1.20) и «Ипсвич» (1.61).

Также в топ-10 фаворитов на вылет находится «Манчестер Юнайтед». После 20 туров клуб идет 13-м и находится в семи очках от зоны вылета.

На понижение «МЮ» в классе предлагается коэффициент 40.00. Вероятность вылета команды Рубена Аморима выше, чем у «Брентфорда» (50.00).

Ставочная вики Спортса

«Юнайтед» стал ближе к спасению, но график Аморима – худший с 1958 года

Опубликовала: Венера Кравченко
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logoИпсвич
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logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
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