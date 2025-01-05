Букмекеры считают, что вероятность вылета «МЮ» из АПЛ выше, чем у «Брентфорда».

Букмекеры обновили коэффициенты на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.

Главными фаворитами на понижение в классе остаются «Саутгемптон» (1.01), «Лестер» (1.20) и «Ипсвич» (1.61).

Также в топ-10 фаворитов на вылет находится «Манчестер Юнайтед». После 20 туров клуб идет 13-м и находится в семи очках от зоны вылета.

На понижение «МЮ» в классе предлагается коэффициент 40.00. Вероятность вылета команды Рубена Аморима выше, чем у «Брентфорда» (50.00).

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