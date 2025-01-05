Букмекеры считают, что вероятность вылета «МЮ» из АПЛ выше, чем у «Брентфорда».
Букмекеры обновили коэффициенты на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.
Главными фаворитами на понижение в классе остаются «Саутгемптон» (1.01), «Лестер» (1.20) и «Ипсвич» (1.61).
Также в топ-10 фаворитов на вылет находится «Манчестер Юнайтед». После 20 туров клуб идет 13-м и находится в семи очках от зоны вылета.
На понижение «МЮ» в классе предлагается коэффициент 40.00. Вероятность вылета команды Рубена Аморима выше, чем у «Брентфорда» (50.00).
«Юнайтед» стал ближе к спасению, но график Аморима – худший с 1958 года
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем