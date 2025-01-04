Доходы казино Макао составили 28 млрд долларов за 2024 год. Это на 23,9% больше, чем в 2023-м
Регулятор игорного бизнеса Макао опубликовал отчет о доходах за 2024 год.
Валовой игорный доход (GGR) операторов казино Макао в 2024-м составил 28 млрд долларов. Показатель увеличился на 23,9% в годовом исчислении.
Рост дохода связывают с увеличением потока туристов. По предварительным данным, в 2024-м Макао посетили 34,93 миллиона туристов. Это на 23,6% больше, чем в 2023-м.
Чиновники планируют, что в 2025 году доход от игорного бизнеса Макао может превысить 31 млрд долларов.
Год мощи «Спортинга», атаки ПСВ и суперзащиты «Арсенала»: кто много забивал, побеждал и пропускал в 2024-м
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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