3.40 – «Ман Сити» выиграет трофей в этом сезоне. Суперкубки и клубный ЧМ не учитываются

Букмекеры принимают ставки на трофей «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Если «горожане» возьмут трофей (без учета суперкубков и клубного чемпионата мира), то сыграет коэффициент 3.40. На обратный исход можно поставить за 1.27.

В АПЛ «Сити» идет шестым, а в Лиге чемпионов за два тура до финиша общего этапа находится на 22-й строчке. В Кубке Англии «горожане» в 1/32 финала сыграют с «Солфордом».

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