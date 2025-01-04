3.40 – «Ман Сити» выиграет трофей в этом сезоне. Суперкубки и клубный ЧМ не учитываются
Букмекеры принимают ставки на трофей «Манчестер Сити» в этом сезоне.
Если «горожане» возьмут трофей (без учета суперкубков и клубного чемпионата мира), то сыграет коэффициент 3.40. На обратный исход можно поставить за 1.27.
В АПЛ «Сити» идет шестым, а в Лиге чемпионов за два тура до финиша общего этапа находится на 22-й строчке. В Кубке Англии «горожане» в 1/32 финала сыграют с «Солфордом».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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