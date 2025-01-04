В 6 из 7 последних матчей между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» было забито 3+ мяча. 1.30 – тотал больше 2,5 голов
«Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ.
«Горожане» котируются явными фаворитами за 1.26. На «Вест Хэм» можно поставить за 10.70, на ничью – за 7.20.
В 6 из 7 последних матчей между этими командами сыграл тотал больше 2,5 голов. Букмекеры уверены, что в предстоящей игре тренд укрепится – на 3+ гола дают 1.30. Тотал больше 3,5 идет за 1.75.
Матч пройдет 4 января и начнется в 18:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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