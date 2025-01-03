Сборная США – фаворит МЧМ-2025 перед полуфиналами, меньше шансов у Чехии

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В полуфиналах сборная Швеции сыграет с Финляндией, а команда США – с Чехией.

Букмекеры прогнозируют итоговый успех сборной США, на завоевание трофея предлагается коэффициент 1.73. Победа Швеции котируется за 4.00, Финляндии – за 6.00. Коэффициент на титул Чехии – 10.00.

Швеция сыграет с Финляндией 4 января в 23:30, США и Чехия встретятся 5 января в 3:30.

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