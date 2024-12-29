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Центробанк разрабатывает платформу для контроля транзакций на букмекерских сайтах и борьбы с мошенниками

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для централизованной борьбы с дропами.

Дроп – это подставное лицо, которое передает свои паспортные данные или уже зарегистрированный аккаунт на букмекерском сайте третьим лицам. С помощью дропа мошенники обходят установленные букмекером лимиты, а также выводят и обналичивают средства, полученные незаконным путем.

Глава Службы финмониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля рассказал, что новая платформа будет централизованной базой данных для сбора сведений о сомнительных операциях.

С ее помощью будет отслеживаться каждая подозрительная транзакция, совершенная россиянами, а банки получат доступ к этим данным в реальном времени.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», – сообщил Шабля.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБК
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