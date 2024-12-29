«Интер» – фаворит Суперкубка Италии. Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе

Букмекеры считают «Интер» фаворитом Суперкубка Италии.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии 2-6 января 2025 года. «Интер» сыграет с «Аталантой» в первом полуфинале, «Ювентус» встретится с «Миланом».

Главным фаворитом Суперкубка котируется «Интер» с коэффициентом 2.80. Вторым идет «Ювентус» (3.30), третьим – «Милан» (4.60). На «Аталанту» можно поставить за 5.50.

Все матчи пройдут на Kingdom Arena в Эр-Рияде – там проводит домашние матчи «Аль-Хилаль».

Ставочная вики Спортса

«Ман Сити» – среди худших по сухим матчам, «Юве» не уступает с марта, «Хетафе» хуже Махачкалы по зрелищу