«Интер» – фаворит Суперкубка Италии. Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе
Букмекеры считают «Интер» фаворитом Суперкубка Италии.
Турнир пройдет в Саудовской Аравии 2-6 января 2025 года. «Интер» сыграет с «Аталантой» в первом полуфинале, «Ювентус» встретится с «Миланом».
Главным фаворитом Суперкубка котируется «Интер» с коэффициентом 2.80. Вторым идет «Ювентус» (3.30), третьим – «Милан» (4.60). На «Аталанту» можно поставить за 5.50.
Все матчи пройдут на Kingdom Arena в Эр-Рияде – там проводит домашние матчи «Аль-Хилаль».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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