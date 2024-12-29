В США может появиться федеральный закон, регулирующий ставки на спорт

В США на рассмотрение парламентариев внесли законопроект о федеральном регулировании ставок на спорт.

Американские конгрессмены стремятся установить общие правила для букмекеров на всей территории страны. Сторонник нового закона, сенатор Ричард Дурбин, заявил, что ставки на спорт являются проблемой общественного здравоохранения с 2018 года – тогда в США легализовали беттинг.

Также Национальный совет по проблемам азартных игр подсчитал, что 2,5 миллиона американцев имеют проблемы с азартными играми.

В настоящее время ставки на спорт легальны в 38 штатах США. В 2025 году к ним присоединится штат Миссури.

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