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  • В 5 матчах подряд между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» было забито 3+ мяча. 1.40 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей очной встрече
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В 5 матчах подряд между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» было забито 3+ мяча. 1.40 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей очной встрече

«Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» в 19-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.41. На «Вест Хэм» можно поставить за 7.30, на ничью – 5.60.

В 5 матчах подряд между этими командами было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов дают 1.40. Если тренд прервется, сыграет коэффициент 3.00.

Матч пройдет 29 декабря. Начало – в 20:15 мск.

Ставочная вики Спортса

Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛиверпуль
Ставки на футбол
logoВест Хэм
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Англия
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