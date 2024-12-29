В 5 матчах подряд между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» было забито 3+ мяча. 1.40 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей очной встрече
«Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» в 19-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.41. На «Вест Хэм» можно поставить за 7.30, на ничью – 5.60.
В 5 матчах подряд между этими командами было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов дают 1.40. Если тренд прервется, сыграет коэффициент 3.00.
Матч пройдет 29 декабря. Начало – в 20:15 мск.
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем