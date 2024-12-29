«Рома» не выигрывает на выезде в 15 матчах подряд. Букмекеры сомневаются, что серия прервется в игре против «Милана»
«Милан» примет «Рому» в 18-м туре Серии А.
Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам: на них можно поставить за 2.32. Победа «Ромы» оценивается в 3.40, столько же дают на ничью.
Также «Рома» не побеждает на выезде в 15 матчах подряд. Если «Милан» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.35.
Игра пройдет 29 декабря и начнется в 22:45 мск.
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем