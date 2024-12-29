«Рома» не выигрывает на выезде в 15 матчах подряд. Букмекеры сомневаются, что серия прервется в игре против «Милана»

«Милан» примет «Рому» в 18-м туре Серии А.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам: на них можно поставить за 2.32. Победа «Ромы» оценивается в 3.40, столько же дают на ничью.

Также «Рома» не побеждает на выезде в 15 матчах подряд. Если «Милан» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.35.

Игра пройдет 29 декабря и начнется в 22:45 мск.

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