Николай Давыденко: «Синнер – главный фаворит US Open. Только если его не сломает погода в Нью-Йорке»

Николай Давыденко назвал главных фаворитов US Open у мужчин.

– Кто главные фавориты на выход в финал?

– Алькарас и Синнер для меня фавориты. По последнему турниру, а также по последним турнирам Большого шлема.

– Кто главный фаворит турнира?

– Синнер. У него лучший теннис в этом году, если только его не сломает погода в Нью-Йорке, – сказал бывший №3 рейтинга.