Николай Давыденко: «Синнер – главный фаворит US Open. Только если его не сломает погода в Нью-Йорке»
Николай Давыденко назвал главных фаворитов US Open у мужчин.
– Кто главные фавориты на выход в финал?
– Алькарас и Синнер для меня фавориты. По последнему турниру, а также по последним турнирам Большого шлема.
– Кто главный фаворит турнира?
– Синнер. У него лучший теннис в этом году, если только его не сломает погода в Нью-Йорке, – сказал бывший №3 рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: BB Tennis
