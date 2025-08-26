Михаил Даньшин: «Игровая зависимость реальна и требует серьезного отношения. Но запреты и лимиты лечат симптомы, а не причину»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин высказался о лудомании.

«Если у человека стабильные финансы, здоровые отношения и работа, почему мы решаем за него, сколько он может потратить на развлечения? Лимиты на ставки не решают проблему. Человек с зависимостью просто найдет платформу без ограничений или полетит играть в Японию в Патинко.

Настоящее решение? Образование с детства о рисках зависимости. Развитие самоконтроля и дисциплины. Понимание своих триггеров. Работа с психологом при необходимости. Responsible gaming (ответственная игра – прим. Спортса’’) означает осознанный выбор, а не искусственные барьеры.

Мера должна быть всему, даже в самых безобидных на первый взгляд вещах. Безмерное потребление или использование чего-либо принесет вред в любом случае.

А что для вас является настоящей зависимостью, вы должны найти ответ сами или с помощью психолога. Это первый шаг к жизни, свободной от тех вещей, которые управляют вашими поступками, эмоциями и желаниями. О как!

Да, игровая зависимость реальна и требует серьезного отношения. Но запреты и лимиты лечат симптомы, а не причину. Нужно учить людей распознавать проблему и обращаться за помощью, а не создавать иллюзию безопасности через ограничения», – написал Даньшин в телеграме.