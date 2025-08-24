«Балтика» впервые котируется фаворитом в гостевом матче против «Сочи». У калининградцев 0 поражений в 5 турах РПЛ

«Балтика» сыграет в гостях с «Сочи» в 6-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры считают, что у калининградцев больше шансов на победу – коэффициент 2.05 против 4.10 у хозяев. Ничья оценивается в 3.40.

«Балтика» впервые котируется фаворитом в гостевом матче против «Сочи». Калининградцы в этом сезоне набрали 9 очков в 5 турах и ни разу не проиграли.

Матч пройдет 24 августа. Начало – в 20:00 мск.

