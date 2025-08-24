«Балтика» впервые котируется фаворитом в гостевом матче против «Сочи». У калининградцев 0 поражений в 5 турах РПЛ
«Балтика» сыграет в гостях с «Сочи» в 6-м туре Мир РПЛ.
Букмекеры считают, что у калининградцев больше шансов на победу – коэффициент 2.05 против 4.10 у хозяев. Ничья оценивается в 3.40.
«Балтика» впервые котируется фаворитом в гостевом матче против «Сочи». Калининградцы в этом сезоне набрали 9 очков в 5 турах и ни разу не проиграли.
Матч пройдет 24 августа. Начало – в 20:00 мск.
У «Краснодара» – 15 очков после после шести туров. Лучший старт в истории
Кто выиграет Серию А?1318 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости