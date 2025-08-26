«Зенит» и «Оренбург» забили 8 мячей на двоих. На 6+ голов давали коэффициент 10.00

«Оренбург» проиграл «Зениту» (3:5) в матче Фонбет Кубка России.

Букмекеры считали, что команды забьют максимум 3 гола на двоих – тотал меньше 3,5 оценивался в 1.59.

На максимальный тотал – минимум 6 мячей в матче – давали коэффициент 10.00.

«Зенит» выиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах. Петербуржцы набрали 9 очков в 3 турах группового этапа Кубка.