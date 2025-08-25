Бетторы БЕТСИТИ определили фаворита матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

25 августа в заключительном матче второго тура АПЛ встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22:00 мск.

«Ньюкасл» начал чемпионат ничьей 0:0 с «Астон Виллой», «Ливерпуль» победил со счетом 4:2 «Борнмут». До старта АПЛ мерсисайдцы провели игру за Суперкубок Англии и уступили «Кристал Пэласу» (2:2, пен. 2:3).

«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» в чемпионате с 2015 года, но последняя встреча команд в финале Кубка лиги-2025 осталась за «черно-белыми» (2:1).

Из 17 прошлых очных матчей в АПЛ 12 выиграл «Ливерпуль», в пяти была зафиксирована ничья.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры «Ливерпуль». На победу мерсисайдцев дают кэф 2.10 , на успех хозяев поля предлагают 3.40 , ничья идет за 4.00.

Букмекеры уверены, что встреча получится результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.52 , на два гола и менее дают 2.55 . Вероятность ТБ 3.5 оценивается кэфом 2.30 , на ТМ 3.5 предлагают 1.66 .

Игроки БЕТСИТИ согласны с букмекерами в вопросе о фаворите матча. 76% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ливерпуля», на «Ньюкасл» ушло 11%, на ничью – 13%.

