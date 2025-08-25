Бетторы БЕТСИТИ определили фаворита матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»
25 августа в заключительном матче второго тура АПЛ встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22:00 мск.
«Ньюкасл» начал чемпионат ничьей 0:0 с «Астон Виллой», «Ливерпуль» победил со счетом 4:2 «Борнмут». До старта АПЛ мерсисайдцы провели игру за Суперкубок Англии и уступили «Кристал Пэласу» (2:2, пен. 2:3).
«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» в чемпионате с 2015 года, но последняя встреча команд в финале Кубка лиги-2025 осталась за «черно-белыми» (2:1).
Из 17 прошлых очных матчей в АПЛ 12 выиграл «Ливерпуль», в пяти была зафиксирована ничья.
В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!
Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры «Ливерпуль». На победу мерсисайдцев дают кэф 2.10, на успех хозяев поля предлагают 3.40, ничья идет за 4.00.
Букмекеры уверены, что встреча получится результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.52, на два гола и менее дают 2.55. Вероятность ТБ 3.5 оценивается кэфом 2.30, на ТМ 3.5 предлагают 1.66.
Игроки БЕТСИТИ согласны с букмекерами в вопросе о фаворите матча. 76% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ливерпуля», на «Ньюкасл» ушло 11%, на ничью – 13%.
Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!