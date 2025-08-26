Бублик прервал серию из 6 поражений подряд на хардовых «Шлемах». На 3-0 с Чиличем давали 3.50

Александр Бублик обыграл Марина Чилича в первом круге US Open – 6:4, 6:1, 6:4.

Казахстанский теннисит впервые с 2022-го прошел первый раунд на хардовом «Шлеме» – у него было 6 поражений подряд.

На победу Бублика над Чиличем со счетом 3-0 давали коэффициент 3.50.