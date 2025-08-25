«Зенит» пробил 5 пенальти в 6 турах РПЛ. 2.65 – команда Семака побьет рекорд «Ростова» (15) по пробитым пенальти за сезон

«Зенит» пробил 5 пенальти в шести стартовых турах РПЛ.

Матч с «Ахматом» (0:1) на выезде в 4-м туре – единственная игра, в которой петербуржцы не били пенальти.

Перед стартом сезона БЕТСИТИ ждал от команды Семака 5-6 пенальти в чемпионате. Сейчас букмекер дает коэффициент 1.85 на 14+ пенальти петербуржцев.

2.65 – «Зенит» побьет рекорд «Ростова» по количеству 11-метровых за чемпионат, установленный в сезоне-2022/23 – 15 пенальти.