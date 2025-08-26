Winline начал сотрудничество с Егором Кридом
Певец и стример Егор Крид начал сотрудничество с Winline.
В рамках соглашения с букмекером был запущен розыгрыш на 5 миллионов рублей. Также певец создал телеграм-канал, посвященный ставкам.
«Салют, это Егор Крид!
Добро пожаловать в мой новый телеграм-канал, в котором будет много спорта, киберспорта, шуток, ставок, розыгрышей и бонусов!
Подписывайтесь, будем делать разницу вместе!
Но помните, что азартные игры – это не способ заработка денег, а очень дорогое развлечение. Строго 18+» – написал Крид в своем новом телеграме.
Кто выиграет Серию А?1608 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Winline
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости