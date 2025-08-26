Winline начал сотрудничество с Егором Кридом

Певец и стример Егор Крид начал сотрудничество с Winline.

В рамках соглашения с букмекером был запущен розыгрыш на 5 миллионов рублей. Также певец создал телеграм-канал, посвященный ставкам.

«Салют, это Егор Крид!

Добро пожаловать в мой новый телеграм-канал, в котором будет много спорта, киберспорта, шуток, ставок, розыгрышей и бонусов!

Подписывайтесь, будем делать разницу вместе!

Но помните, что азартные игры – это не способ заработка денег, а очень дорогое развлечение. Строго 18+» – написал Крид в своем новом телеграме.