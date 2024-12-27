Бруну получил 3 красные за сезон. Букмекеры считают, что он получит еще минимум одну красную в сезоне АПЛ

Букмекеры начали принимать ставки на очередное удаление Бруну Фернандеша.

Португалец – первый игрок «Манчестер Юнайтед» после Немани Видича, трижды удаленный за сезон во всех турнирах. Он получил красные карточки в матчах АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:2) 26 декабря и «Тоттенхэмом» (0:3) 29 сентября, а также в игре Лиги Европы с «Порту» (3:3) 3 октября.

Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 1.55 на то, что Бруну получит еще минимум одну красную карточку в этом сезоне АПЛ.

Ставочная вики Спортса

Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?