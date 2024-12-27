5.00 – в ближайшие полгода будет подтверждено существование инопланетян. На победу «Ливерпуля» в ЛЧ дают такой же коэффициент

Зарубежные букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян.

За 5.00 (вероятность – 20%) можно поставить на то, что в ближайшие полгода будет подтверждено существование инопланетян.

Примечательно, что это событие так же вероятно, как победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (5.00), и более вероятно, чем победа «Тоттенхэма» в Лиге Европы (6.00) или «Спартака» в Кубке России (11.00).

Ставочная вики Спортса

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