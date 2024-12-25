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  • Канада и США – фавориты МЧМ-2025 у букмекеров за 2.30. Финляндия – третья за 9.00, остальные идут от 20.00
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Канада и США – фавориты МЧМ-2025 у букмекеров за 2.30. Финляндия – третья за 9.00, остальные идут от 20.00

Букмекеры определились с фаворитами молодежного чемпионата мира по хоккею.

Турнир в столице Канады Оттаве стартует 26 декабря.

Канада и США – фавориты МЧМ-2025 у букмекеров. На их победу дают одинаковый коэффициент – по 2.30.

Третьим котируется сборная Финляндии (9.00), четвертой – Чехия (20.00). На остальных дают коэффициенты от 30.00.

Ставочная вики Спортса

Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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