Канада и США – фавориты МЧМ-2025 у букмекеров за 2.30. Финляндия – третья за 9.00, остальные идут от 20.00
Букмекеры определились с фаворитами молодежного чемпионата мира по хоккею.
Турнир в столице Канады Оттаве стартует 26 декабря.
Канада и США – фавориты МЧМ-2025 у букмекеров. На их победу дают одинаковый коэффициент – по 2.30.
Третьим котируется сборная Финляндии (9.00), четвертой – Чехия (20.00). На остальных дают коэффициенты от 30.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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