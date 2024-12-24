1

Букмекеры начали принимать ставки на то, что Моуринью вернется в АПЛ в 2025 году

Жозе Моуринью может продолжить карьеру в АПЛ, считают букмекеры.

Британский букмекер Bet365 представил специальную линию, посвященную будущему главного тренера «Фенербахче».

За 6.00 можно поставить на то, что Моуринью в 2025 году вернется в чемпионат Англии.

Португалец работал в трех клубах АПЛ – «Челси», (2004 – 2007, 2013 – 2015), «Манчестер Юнайтед» (2016 – 2018) и «Тоттенхэме» (2019 – 2021).

Ставочная вики Спортса

Ла Лига на паузе: «Атлетико» – лидер, но не фаворит, «Валенсия» – на вылет. Новые расклады на сезон

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЧелси
Ставки на футбол
logoвысшая лига Турция
logoЖозе Моуринью
Ставки на сегодня
logoФенербахче
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
Необычные ставки
Актуальные ставки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
6.00 – Тен Хаг возглавит клуб АПЛ в 2025 году. В октябре его уволили из «МЮ»
8 минут назад
Нелегальный 1Win – лидер по поисковым запросам среди россиян. Его ищут чаще, чем сайты всех легальных БК вместе взятых
39 минут назад
«Валенсия» идет в зоне вылета чемпионата Испании. 2.20 – клуб вылетит из Ла Лиги впервые за 37 лет
сегодня, 12:32
На Кипре футбольный матч перенесли из-за подозрительных ставок. Игра могла носить договорной характер
1сегодня, 11:45
На Кипре повысили налог для букмекеров с целью поддержки футбольных клубов
1сегодня, 10:53
«Ювентус» не проигрывает в чемпионате 17 матчей подряд. 2.50 – доведет серию до 20 игр
3сегодня, 10:37
У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Букмекеры уверены, что серия прервется в ближайших 3 турах
сегодня, 09:53
Салах поднялся с 8-го на 2-е место в списке фаворитов на «Золотой мяч». Винисиус – первый у букмекеров
89сегодня, 08:52
В Турции число лудоманов превысило количество наркозависимых
сегодня, 07:43
В Бразилии посещаемость букмекерских сайтов выросла почти на 25% в 3-м квартале 2024 года (Similarweb)
вчера, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 6 матчей и выиграл более 10 млн рублей
вчера, 14:07Промо
Егор Мосин — автор БЕТСИТИ лучшего гола «Урала» первой части сезона-2024/25  
вчера, 13:02Промо
«Лига Ставок» открыла социальную сеть «Сигнал» широкой публике
вчера, 12:26Промо
Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. 2.50 – продление серии в матче с «Севильей»
122 декабря, 14:10
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе мерсисайдцев
22 декабря, 08:21Промо
«Борнмут» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в двух очных матчах подряд. 2.02 – снова не уступит
322 декабря, 07:49
«Боруссия» – фаворит против «Вольфсбурга». У «шмелей» одна победа в последних 8 матчах на выезде
122 декабря, 06:57
В 7 из 8 последних матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» было забито 3+ мяча. 1.30 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей игре
22 декабря, 06:30
«Барселона» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров Примеры
21 декабря, 09:18Промо
Итоги турнира «Мелбет. Вечер профессионального бокса»
20 декабря, 14:22Промо
Рекомендуем