Букмекеры начали принимать ставки на то, что Моуринью вернется в АПЛ в 2025 году
Жозе Моуринью может продолжить карьеру в АПЛ, считают букмекеры.
Британский букмекер Bet365 представил специальную линию, посвященную будущему главного тренера «Фенербахче».
За 6.00 можно поставить на то, что Моуринью в 2025 году вернется в чемпионат Англии.
Португалец работал в трех клубах АПЛ – «Челси», (2004 – 2007, 2013 – 2015), «Манчестер Юнайтед» (2016 – 2018) и «Тоттенхэме» (2019 – 2021).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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