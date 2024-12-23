«Ливерпуль» укрепился в статусе фаворита АПЛ. Коэффициент на титул «Сити» рухнул в 3 раза после 1:2 с «Виллой»
«Ливерпуль» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25, считают букмекеры.
Коэффициент на чемпионство «красных» упал с 1.80 до 1.55 после 17 тура. Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (4.50), третьим – «Челси» (7.50).
Букмекеры перестали верить в чемпионство «Ман Сити» после поражения от «Астон Виллы» (1:2). Коэффициент на титул команды Пепа Гвардиолы рухнул с 8.00 до 25.00. У «Сити» 9 поражений в последних 12 матчах во всех турнирах.
Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 1.55
2. «Арсенал» – 4.50
3. «Челси» – 7.50
4. «Манчестер Сити» – 25.00
5. «Астон Вилла» – 500.00
6-8. «Манчестер Юнайтед» – 600.00
6-8. «Тоттенхэм» – 600.00
6-8. «Ньюкасл» – 600.00
Вероятность победы «Сити» в АПЛ рухнула на 33% за два месяца. У «Ливерпуля» – 65% на трофей
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