На Кипре повысили налог для букмекеров с целью поддержки футбольных клубов

Власти Кипра одобрили новый законопроект об увеличении налога на выигрыши в букмекерских компаниях.

Сбор с лицензированных букмекеров был увеличен с 3% до 4,5% от чистой прибыли.

Решение связанно с необходимостью дополнительного финансирования для местных футбольных клубов и академий. Дополнительные средства будут управляться Кипрской спортивной организацией и направляться в местную федерацию футбола.

Критики законопроекта считают, что новый законопроект фактически поощряет футбольные клубы за неэффективное финансовое управление.

Многие местные профессиональные команды имеют налоговые задолженности, которые по предварительным оценкам превышают 33,5 млн евро.

Новый законопроект был поддержан голосами 27 депутатов против 25.

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