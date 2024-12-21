7 из 11 последних матчей между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» завершились вничью. 3.80 – укрепление тренда

«Вест Хэм» примет «Брайтон» в 17-м туре АПЛ.

Шансы команд примерно равны: на победу «Вест Хэма» букмекеры дают коэффициент 2.75, на «Брайтон» можно поставить за 2.50.

7 из 11 последних матчей между этими клубами завершились вничью. В предстоящем матче ничья оценивается в 3.80.

Аналитики уверены, что игра будет результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.52, тотал меньше 2,5 – за 2.55.

Матч пройдет 21 декабря и начнется в 18:00 мск.

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