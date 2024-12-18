БК Leon и Вторая лига продлили спонсорское соглашение

Вторая лига объявила о продлении спонсорского соглашения с букмекерской компанией Leon.

Букмекер продолжит являться титульным партнером Второй Лиги А и Второй Лиги Б. Leon и ФНЛ начали сотрудничество в июле 2023 года.

«Футбольная Национальная Лига рада сообщить о продолжении сотрудничества с БК Leon – титульным и ключевым партнером LEON-Второй Лиги.

Наши совместные усилия привели к достижению стратегических целей и задач: удалось поднять уровень интереса к LEON-Второй Лиге, организовать матч-деи и активности для болельщиков в разных городах, улучшить качество ТВ продукта и найти новую аудиторию, а также софинансировать разработку и запуск новых цифровых продуктов Лиги – мультилигового приложения с возможностью кастомизации под каждый клуб и нового сайта.

Помимо этого, в нынешнем сезоне мы ввели прогрессивную систему распределения доходов в LEON-Второй Лиге А, что стало возможным, прежде всего, благодаря сотрудничеству с «Леоном». Выражаем уверенность в развитии сложившихся отношений и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Вместе мы сможем и дальше поднимать уровень Лиги на новые высоты», – отметил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

«Мы с большим удовольствием объявляем о продолжении сотрудничества с ФНЛ. LEON-Вторая Лига – это стратегически важный партнер для нашей компании, работе с которым, мы уделяем большое внимание.

Наше сотрудничество началось сразу после масштабной реформы, поэтому перед над нами стояли амбициозные задачи по улучшению продукта и повышению узнаваемости бренда LEON-Второй Лиги. Сейчас можно говорить о том, что мы проделали большой путь и достигли всех поставленных целей. Именно поэтому быстро приняли решение о продлении сотрудничества.

Впереди у нас новые вызовы, и мы будем планово двигаться к поставленным целям», – заявила PR-директор букмекера Нина Подгорнова.

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