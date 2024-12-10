Букмекеры начали принимать ставки, что вратарь «Динамо» Лещук забьет больше Соболева в сезоне РПЛ
Александр Соболев ни разу не забил в этом сезоне РПЛ.
В 11 матчах за «Зенит» в чемпионате у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.
На фоне отсутствия голов у Соболева в первой части сезона букмекеры начали принимать ставки на то, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук забьет больше голов в этом чемпионате.
На данный момент у Лещука один гол – он отличился в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), принеся своей команде ничью. Голкипер забил на 95-й минуте игры, пробив головой после подачи углового.
За 5.50 можно поставить на то, что Лещук забьет больше Соболева в этом сезоне. Обратная ставка сыграет за 1.11.
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