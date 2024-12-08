«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. Главным фаворитом на чемпионство остается «Зенит», «Спартак» – в топ-3

Букмекеры обновили котировки в линии на победителя РПЛ в сезоне-2024/25.

Лидером на зимний перерыв ушел «Краснодар», на второй строчке находится «Зенит», на третьей – «Спартак». На четвертом и пятом месте расположились «Динамо» и «Локомотив» соответственно.

Главным фаворитом на чемпионство остается «Зенит», однако коэффициент на петербуржцев поднялся с 1.60 до 1.90 с начала сезона. Вторым идет «Краснодар» (3.50), третьим – «Спартак» (6.00).

Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.90;

2. «Краснодар» – 3.50;

3. «Спартак» – 6.00;

4. «Динамо» Москва – 20.00;

5. «Локомотив» – 20.00;

Остальные – от 50.00.

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