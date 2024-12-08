«Тоттенхэм и «Челси» забили 3 мяча в 1-м тайме, на это давали коэффициент 3.80. Букмекеры открыли линию на тотал больше 8,5 голов
«Челси» играет в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура АПЛ (2:1, перерыв).
На 5-й минуте счет открыл Доминик Соланке. На 11-й забил Деян Кулусевски. На 17-й минуте Джейдон Санчо отыграл один гол.
На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 3.80. В лайве букмекеры открыли линию на тотал больше 8,5 мячей – с коэффициентом 18.00. В предматчевой линии максимальный тотал был больше 5,5 мячей за 4.70.
Тотал больше 2,5 голов зашел в 3 из 8 последних матчей между этими командами.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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