«Тоттенхэм и «Челси» забили 3 мяча в 1-м тайме, на это давали коэффициент 3.80. Букмекеры открыли линию на тотал больше 8,5 голов

«Челси» играет в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура АПЛ (2:1, перерыв).

На 5-й минуте счет открыл Доминик Соланке. На 11-й забил Деян Кулусевски. На 17-й минуте Джейдон Санчо отыграл один гол.

На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 3.80. В лайве букмекеры открыли линию на тотал больше 8,5 мячей – с коэффициентом 18.00. В предматчевой линии максимальный тотал был больше 5,5 мячей за 4.70.

Тотал больше 2,5 голов зашел в 3 из 8 последних матчей между этими командами.

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