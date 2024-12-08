«Макларен» завоевал Кубок конструкторов «Формулы-1». Перед сезоном британская команда котировалась четвертым фаворитом

«Макларен» завоевал чемпионский титул в командном зачете «Формулы-1».

Это случилось после победы пилота британской команды Ландо Норриса в финальной гонке – Гран-при Абу-Даби. «Макларен» завоевал Кубок конструкторов впервые с 1998 года.

Перед сезоном букмекеры прогнозировали, что командный зачет выиграет «Ред Булл» – на это давали коэффициент 1.22. «Макларен» котировался четвертым фаворитом (13.00) после «Феррари» (7.00) и «Мерседеса» (10.00).

Перед Гран-при Абу-Даби шансы на первое место сохраняла «Феррари». «Ред Булл» выбыл из борьбы после предпоследнего этапа.

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«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать