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«Макларен» завоевал Кубок конструкторов «Формулы-1». Перед сезоном британская команда котировалась четвертым фаворитом

«Макларен» завоевал чемпионский титул в командном зачете «Формулы-1».

Это случилось после победы пилота британской команды Ландо Норриса в финальной гонке – Гран-при Абу-Даби. «Макларен» завоевал Кубок конструкторов впервые с 1998 года.

Перед сезоном букмекеры прогнозировали, что командный зачет выиграет «Ред Булл» – на это давали коэффициент 1.22. «Макларен» котировался четвертым фаворитом (13.00) после «Феррари» (7.00) и «Мерседеса» (10.00).

Перед Гран-при Абу-Даби шансы на первое место сохраняла «Феррари». «Ред Булл» выбыл из борьбы после предпоследнего этапа.

Ставочная вики Спортса

«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать

Опубликовала: Венера Кравченко
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logoМерседес
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
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