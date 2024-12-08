ЦСКА – фаворит против «Факела». У армейцев лишь одна победа в 5 последних матчах с воронежцами
ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в 18-м туре Мир РПЛ.
ЦСКА – фаворит за 2.15. Победа «Факела» оценивается в 4.20. Ничья доступна за 3.10. При этом у армейцев лишь одна победа в 5 последних матчах с воронежцами. Если «Факел» не проиграет, зайдет коэффициент 1.75.
Букмекеры уверены, что в игре будет мало голов. Тотал больше 2,5 мячей идет за 2.65, тотал меньше 2,5 – за 1.48.
Матч состоится 8 декабря. Начало – в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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