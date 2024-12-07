Власти Италии сообщают о снижении доходов от налога на азартные игры
Власти Италии сообщили о падении налоговых поступлений от игорного бизнеса в 2024 году.
По данным Таможенного агентства Италии (ADM), в период с 1 января по 30 сентября 2024 года операторы выплатили €8,05 млрд налогов на азартные игры. Это на 6% меньше, чем за тот же период в 2023 году – €8,2 млрд.
За весь 2023 год сумма налогов от игорного бизнеса составила €11,62 млрд. Если текущая тенденция сохранится, 2024 год станет первым годом, когда ADM зафиксирует снижение налогов, за исключением 2020-го.
В секторе азартных игр крупнейшим источником дохода остаются игровые автоматы (41%). Налоги со ставок на спорт принесли итальянскому бюджету €180 млн (8,17%).
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: CasinoBeats
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