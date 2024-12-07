Евлоев – явный фаворит в бою против Стерлинга. Победа по очкам – самый вероятный исход

Мовсар Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310.

Евлоев котируется явным фаворитом за 1.17. Самый вероятный исход боя – победа по очкам за 1.62. У россиянина нет досрочных побед в UFC. Если серия прервется, сыграет коэффициент 4.20.

На Стерлинга можно поставить за 5.50, на ничью – за 70.00.

Турнир UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе.

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