Евлоев – явный фаворит в бою против Стерлинга. Победа по очкам – самый вероятный исход
Мовсар Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310.
Евлоев котируется явным фаворитом за 1.17. Самый вероятный исход боя – победа по очкам за 1.62. У россиянина нет досрочных побед в UFC. Если серия прервется, сыграет коэффициент 4.20.
На Стерлинга можно поставить за 5.50, на ничью – за 70.00.
Турнир UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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