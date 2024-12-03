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Снятие очков с «Ман Сити» – самый вероятный итог судебного разбирательства с АПЛ. На лишение трофеев дают кэф 21.00

С «Ман Сити» будут сняты очки по итогам судебного разбирательства с АПЛ, считают букмекеры.

Напомним, в феврале 2023 года лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Судебное разбирательство закончится уже в декабре, окончательное решение будет принято весной 2025 года.

Британские букмекеры считают, что снятие очков – самый вероятный итог дела для «Ман Сити». На это можно поставить за 2.00.

Коэффициент 3.50 дают на то, что «Сити» ограничится штрафом. За 17.00 можно поставить на исключение клуба из АПЛ, за 21.00 – на лишение «Сити» трофеев, которые были выиграны в период нарушений.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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