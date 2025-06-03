Мирра Андреева выйдет в финал «Ролан Гаррос», считают букмекеры. 18-летняя россиянка ни разу не добиралась до финалов ТБШ

Букмекеры считают, что Мирра Андреева дойдет до финала «Ролан Гаррос».

18-летняя россиянка сыграет в четвертьфинале с француженкой Луа Буассон, в случае выхода в полуфинал – против Мэдисон Киз или Коко Гауфф.

Букмекеры дают коэффициент 1.83 на то, что Андреева выйдет в финал «Ролан Гаррос», что соответствует вероятности в 55%.

Андреева ни разу в истории не добиралась до финалов турниров Большого шлема.

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