Мирра Андреева выйдет в финал «Ролан Гаррос», считают букмекеры. 18-летняя россиянка ни разу не добиралась до финалов ТБШ
Букмекеры считают, что Мирра Андреева дойдет до финала «Ролан Гаррос».
18-летняя россиянка сыграет в четвертьфинале с француженкой Луа Буассон, в случае выхода в полуфинал – против Мэдисон Киз или Коко Гауфф.
Букмекеры дают коэффициент 1.83 на то, что Андреева выйдет в финал «Ролан Гаррос», что соответствует вероятности в 55%.
Андреева ни разу в истории не добиралась до финалов турниров Большого шлема.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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