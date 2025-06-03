Алькарас – фаворит «Ролан Гаррос» перед 1/4 финала. Синнер – 2-й у букмекеров, Джокович – 3-й, Бублик – 7-й
Букмекеры обновили коэффициенты на итоги «Ролан Гаррос».
Перед 1/4 финала фаворитом турнира за 1.95 котируется Карлос Алькарас. Вторым котируется Янник Синнер (2.40), третьим – Новак Джокович (13.00).
Александр Бублик, сенсационно выбивший из турнира Алекса де Минаура и Джека Дрейпера, идет 7-м с коэффициентом 150.00 на победу.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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