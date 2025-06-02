Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» у букмекеров. Он может стать 4-м игроком в истории с двумя подряд наградами MVP плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ, считают букмекеры.

Нападающий «Эдмонтона» котируется фаворитом на приз «Конн Смайт Трофи» за 2.00. Вторым у букмекеров идет вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (3.40).

Макдэвид может стать четвертым игроком в истории НХЛ с двумя подряд наградами самому ценному игроку плей-офф. Ранее это удавалось Берни Паренту («Филадельфия») в 1974-и и 1975-м, Марио Лемье («Питтсбург») в 1991-м и 1992-м и Сидни Кросби («Питтсбург») в 2016-м и 2017-м.

На счету 28-летнего канадца 26 (6+20) очков в 16 играх в текущем плей-офф при полезности «+10». Он лидирует в гонке бомбардиров.

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